Трамп назвал генерала Мэттиса настоящей находкой

Избранный президентом США Дональд Трамп провел встречу с претендентом на пост главы Пентагона генералом Джеймсом Мэттис, который называл действия РФ в Украине войной.

Об этом пишет Reuters.

Встреча проходила на территории гольф-клуба Трампа в Бедминстере и длилась около часа.

"Все что я могу сказать, что он является настоящей находкой - настоящей находкой", - заявил Трамп.

На вопрос, может ли он получить должность в новой администрации Трамп ответил: "Мы посмотрим. Он просто блестящий, замечательный человек. Какая карьера, мы увидим, что будет дальше, но он настоящая находка".

Как сообщалось, Трамп рассматривает нескольких отставных генералов на пост главы Пентагона. Основным претендентом считается отставной генерал морской пехоты Джеймс Маттис.

Маттис с 2010-го по 2013-й возглавлял Центральное командование США, занимал ведущие позиции в вооруженных силах США и возглавлял первую дивизию морской пехоты США в Ираке. Он прослужил в вооруженных силах США 34 года и имеет статус живой легенды среди американских военных.

Маттис ранее называл агрессию России против Украины в Крыму и на Донбассе "значительно острее, значительно серьезнее", чем считают в Вашингтоне и ЕС. Он также указывал, что целью действий российского президента Владимира Путина является раскол НАТО.

Также на пост главы Пентагона претендуют бывший генерал армии Дэвид Петреус и бывший командующий войсками в Ираке и Афганистане генерал армии Джек Кин.

Как пишет Голос Америки, Петреус в течение последних двух лет систематически призывал администрацию президента США усилить военную помощь Украине. В частности, предоставить украинской армии портативные противотанковые комплексы, дополнительные противобатарейные радары, современные беспилотники и защищенные системы связи и управления.