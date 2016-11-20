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Франція відправить до Естонії 300 солдатів і бронетехніку

Неділя, 20 листопада 2016, 04:06

У 2017 році Франція розмістить в Естонії 300 військовослужбовців, 5 танків Leclerc і 13 бойових машин піхоти.

Про це міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив своєму естонському колезі Ханнесу Хансо на зустрічі в рамках форуму безпеки в канадському Галіфаксі, пише DW.com.

Обидва міністри запевнили один одного у своєму прагненні розвивати довірчі і союзницькі відносини.

Необхідно зміцнювати "оборону Європи, збільшуючи військову присутність НАТО в регіоні Балтійського моря і, особливо, в прикордонних країнах-членах НАТО", - підкреслив естонський міністр, згідно з повідомленням порталу телерадіомовлення Естонії ERR.

Французький підрозділ увійде до складу батальйонної бойової групи НАТО під командуванням Великобританії, яка буде дислокуватися в місті Тапа.

Про перекидання в Естонію, Латвію, Литву і Польщу чотирьох батальйонів НАТО стало відомо в жовтні 2016 року.

Командування батальйоном НАТО в Латвії візьме на себе Канада, в Естонії - Великобританія, в Литві - Німеччина, в Польщі керівництво частиною здійснюватимуть США.

Рішення відправити до країн Балтії та Польщі військовослужбовців Північноатлантичного альянсу прийнято в оборонних цілях, неодноразово підкреслювалося в НАТО.

Теми: ФранціяЕстоніяНАТО
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