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Франция отправит в Эстонию 300 солдат и бронетехнику

Воскресенье, 20 ноября 2016, 04:06

В 2017 году Франция разместит в Эстонии 300 военнослужащих, 5 танков Leclerc и 13 боевых машин пехоты.

Об этом министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил своему эстонскому коллеге Ханнесу Хансо на встрече в рамках форума безопасности в канадском Галифаксе, пишет DW.com.

Оба министра заверили друг друга в своем стремлении развивать доверительные и союзнические отношения.

Необходимо укреплять "оборону Европы, увеличивая военное присутствие НАТО в регионе Балтийского моря и, особенно, в пограничных странах-членах НАТО", - подчеркнул эстонский министр, согласно сообщению портала телерадиовещания Эстонии ERR.

Французское подразделение войдет в состав батальонной боевой группы НАТО под командованием Великобритании, которая будет дислоцироваться в городе Тапа.

О переброске в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четырех батальонов НАТО стало известно в октябре 2016 года.

Командование батальоном НАТО в Латвии возьмет на себя Канада, в Эстонии - Великобритания, в Литве - Германия, в Польше руководство частью будут осуществлять США. 

Решение отправить в страны Балтии и Польшу военнослужащих Североатлантического альянса принято в оборонительных целях, неоднократно подчеркивалось в НАТО.

Темы: ФранцияЭстонияНАТО
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