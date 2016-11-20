Потенційний радник Трампа з нацбезпеки виступає за екстрадицію Гюлена

Вашингтон має поліпшити свої відносини з Туреччиною, видавши релігійного проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара звинувачує в спробі державного перевороту в липні.

Про це заявив ймовірний майбутній радник з питань національної безпеки США в адміністрації Трампа Майкл Флінн, повідомляє Радіо Свобода.

Генерал-лейтенант у відставці, екс-керівник розвідки Міноборони США Флінн у своєму блозі на сайті газети Hill назвав Ґюлена "тіньовим ісламським Муллою, що проживає в Пенсільванії", і який ховається, як "радикальний ісламіст".

Флінн і раніше заявляв, що "треба подивитися на світ очима Туреччини". На його думку, Анкара розглядає невидачу Штатами Ґюлена, як те, що "Вашингтон покриває турецького Усаму бен Ладена".

Флінн також стверджував, що Ґюлен та його послідовники були донорами Фонду Клінтона, глобальної благодійної організації, очолюваного родиною суперниці Трампа на виборах Гілларі Клінтон.

Один з адвокатів Ґюлена Джейсон Вайнштейн назвав коментарі Флінна "тривожними", але висловив упевненість в тому, що Сполучені Штати розглядатимуть справу справедливо.

Як відомо, влада Туреччини звинувачує в спробі державного перевороту в липні релігійного проповідника Фетхуллаха Ґюлена та його прихильників. Сам Ґюлен, що давно живе у США, відкидає причетність до перевороту. Туреччина вимагає від США його видачі, Вашингтон досі заявляв, що не отримав доказів, які б доводили необхідність такої видачі.

Як повідомлялося, Трамп запропонував генерал-лейтенанту армії США у відставці Майклу Флінну посаду радника з національної безпеки.

У минулому році Флінн побував в Москві, де разом з російським президентом Володимиром Путіним та іншими чиновниками був присутній на святі пропагандистського телеканалу RT. Навіть сидів за одним столом з Путіним.

Пізніше Флінн пояснив, що йому заплатили за участь в цьому заході, проте спростував припущення про те, що він допомагає російській пропаганді. Він заявив, що використав поїздку, щоб тиснути на Путіна, аби той поводився відповідальніше у міжнародних справах.