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Потенциальный советник Трампа по нацбезопасности выступает за экстрадицию Гюлена

Воскресенье, 20 ноября 2016, 05:45

Вашингтон должен улучшить свои отношения с Турцией, выдав религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в июле.

Об этом заявил вероятный будущий советник по вопросам национальной безопасности США в администрации Трампа Майкл Флинн, сообщает Радио Свобода.

Генерал-лейтенант в отставке, экс-руководитель разведки Минобороны США Флинн в своем блоге на сайте газеты Hill назвал Гюлена "теневым исламским Муллой, проживающего в Пенсильвании", который скрывается, как "радикальный исламист".

Флинн и ранее заявлял, что "надо посмотреть на мир глазами Турции". По его мнению, Анкара рассматривает невыдачу Штатами Гюлена, как то, что "Вашингтон покрывает турецкого Усаму бен Ладена".

Флинн также утверждал, что Гюлен и его последователи были донорами Фонда Клинтона, глобальной благотворительной организации, возглавляемого семьей соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Один из адвокатов Гюлена Джейсон Вайнштейн назвал комментарии Флинна "тревожными", но выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты будут рассматривать дело справедливо.

Как известно, власти Турции обвиняют в попытке государственного переворота в июле религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена и его сторонников. Сам Гюлен, который давно живет в США, отвергает причастность к перевороту. Турция требует от США его выдачи, Вашингтон до сих пор заявлял, что не получил доказательств, которые бы доказывали необходимость такой выдачи.

Как сообщалось, Трамп предложил генерал-лейтенанту армии США в отставке Майклу Флинну должность советника по национальной безопасности.

В прошлом году Флинн побывал в Москве, где вместе с российским президентом Владимиром Путиным и другими чиновниками присутствовал на празднике пропагандистского телеканала RT. Даже сидел за одним столом с Путиным.

Позже Флинн объяснил, что ему заплатили за участие в этом мероприятии, однако опроверг предположения о том, что он помогает российской пропаганде. Он заявил, что использовал поездку, чтобы давить на Путина, чтобы тот вел себя ответственно по международным делам.

Темы: СШАТурцияТрамп
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