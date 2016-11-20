Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 60 людей загинули внаслідок залізничної катастрофи в Індії

Неділя, 20 листопада 2016, 06:52

Щонайменше 63 людини загинули внаслідок залізничної катастрофи в Індії, більше 150 осіб було поранено.

Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеву поліцію, пише DW.com.

Швидкісний потяг зійшов з рейок, у штаті Уттар-Прадеш рано вранці у неділю, 20 листопада, коли більшість пасажирів ще спали.

Причини катастрофи поки що невідомі. За інформацією індійського інформаційного агентства PTI, до місця аварії одразу ж прибули сотні поліцейських і близько 30 карет швидкої допомоги.

 

Індійська залізниця щодня перевозить понад двадцять мільйонів пасажирів. Аварії трапляються нерідко, оскільки технічне забезпечення  часто застаріле, а стандарти безпеки є порівняно низькими.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Останні новини
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
Усі новини...
Реклама: