У Києві патрульну побили під час оформлення ДТП

У Києві п'яні перехожі побили жінку-поліцейського, заступника начальника роти під час оформлення ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, інцидент стався на вулиці Васильківській.

Постраждала госпіталізована в 17 лікарню.

На місці працює оперативно-слідча група.

Пізніше начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Києві Оксана Блищик у Facebook підтвердила, що на Великій Васильківській вночі чоловік вдарив патрульну.

"Вночі патрульні оформлювали ДТП без потерпілих на Великій Васильківській. На дорогу вийшла компанія чоловіків. Патрульна попросила їх звільнити проїзну частину дороги. Виник конфлікт. У результаті один із чоловіків вдарив її. Патрульній стало зле, її доставили в лікарню (підозра на ЗЧМТ, забій плеча і стегна), де надали необхідну допомогу", - написала вона.

За словами Блищик, стан патрульної задовільний.

"Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. Це - киянин, 1981 р.н. Зараз він спілкується з правоохоронцями Голосіївського району", - написала вона.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Українська правда