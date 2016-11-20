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В Киеве патрульную избили во время оформления ДТП

Воскресенье, 20 ноября 2016, 10:20
В Киеве патрульную избили во время оформления ДТП

В Киеве пьяные прохожие избили женщину-полицейского, зам начальника роты во время оформления ДТП.

Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел на улице Васильковской.

Пострадавшая госпитализирована в 17 больницу.

На месте работает оперативно-следственная группа.

Позже начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в Facebook подтвердила, что на Большой Васильковской ночью мужчина ударил патрульную.

"Ночью патрульные оформляли ДТП без пострадавших на Большой Васильковской. На дорогу вышла компания мужчин. Патрульная попросила их освободить проезжую часть дороги. Возник конфликт. В результате один из мужчин ударил ее. Патрульной стало плохо, ее доставили в больницу (подозрение на ЗЧМТ, ушиб плеча и бедра), где оказали необходимую помощь", - написала она.

По словам Блищик, состояние патрульной удовлетворительное.

"Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Это - киевлянин, 1981 г.р. Сейчас он общается с правоохранителями Голосеевского района", - написала она.

Начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: Киевполиция
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