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"Депутат" Держдуми: Якби не санкції, на Крим виділили б більше грошей

Неділя, 20 листопада 2016, 09:12

На федеральну цільову програму розвитку Криму і Севастополя в федеральному бюджеті РФ на 2017 рік виділено 161 млрд рублів.

Про це повідомив у Facebook "депутат" Держдуми від Криму Андрій Козенко.

"Прийняли в першому читанні федеральний бюджет на 2017 рік і плановий період 2018-2019 рр. Незважаючи на те, що в цілому бюджет оцінюється як досить консервативний, інтереси розвитку нашого півострова в ньому враховані: тільки фінансування ФЦП в 2017 році передбачається в розмірі 161 млрд рублів", - зазначив він.

Козенко висловив думку, що "це хороший бюджет для Криму".

"Можливо, він міг би бути краще, якби не санкції, які не колосальний міжнародний тиск на Росію. Однак в будь-якому випадку Крим цим бюджетом не ображений, нам гріх скаржитися. А якщо порівняти ці цифри з тим, що могло бути, якби не дай Бог ми залишилися в межах України, то це взагалі фантастичний бюджет!", - вважає "депутат".

Як повідомлялося, нещодавно ЄС і США додали до переліку осіб, щодо яких діють санкції у зв'язку з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, шість "депутатів" Держдуми Росії від анексованих Криму.

Українська правда

Теми: КримРосія
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