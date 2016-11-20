"Депутат" Госдумы: Если бы не санкции, на Крым выделили бы больше денег

На федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя в федеральном бюджете РФ на 2017 год выделен 161 млрд рублей.

Об этом сообщил в Facebook "депутат" Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

"Приняли в первом чтении федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. Несмотря на то, что в целом бюджет оценивается как достаточно консервативный, интересы развития нашего полуострова в нём учтены: только финансирование ФЦП в 2017 году предполагается в размере 161 млрд рублей", - отметил он.

Козенко выразил мнение, что "это хороший бюджет для Крыма".

"Возможно, он мог бы быть лучше, если бы не санкции, не колоссальное международное давление на Россию. Однако в любом случае Крым этим бюджетом не обижен, нам грех жаловаться. А если сравнить эти цифры с тем, что могло быть, если бы не дай Бог мы остались в границах Украины, то это вообще фантастический бюджет!", - считает "депутат".

Как сообщалось, недавно ЕС и США добавили в перечень лиц, в отношении которых действуют санкции в связи с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, шесть "депутатов" Госдумы России от аннексированного Крыма.

Украинская правда