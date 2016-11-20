Без води залишилася не тільки Авдіївка, але й частина Донецька і ще 4 н.п.
Неділя, 20 листопада 2016, 12:22
В результаті знеструмлення Донецької фільтрувальної станції припинено водопостачання не тільки Авдіївки, але і частково Донецька і Ясинуватої, селищ Верхньоторецьке, Василівка і Спартак.
Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Вода Донбасу".
Там відзначили, що знеструмлення сталося в результаті бойових дій.
У неділю о 13.15 електропостачання Донецької фільтрувальної станції було відновлено.
"В даний час проводиться заповнення гідротехнічних споруд водою. Завтра, 21 листопада, подачу питної води споживачам буде відновлено", - повідомили в прес-службі.
Українська правда