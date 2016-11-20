Без воды осталась не только Авдеевка, но и часть Донецка и еще 4 н.п.
Воскресенье, 20 ноября 2016, 12:22
В результате обесточивания Донецкой фильтровальной станции прекращено водоснабжение не только Авдеевки, но и частично Донецка и Ясиноватой, поселков Верхнеторецкое, Васильевка и Спартак.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса".
Там отметили, что обесточивание произошло в результате боевых действий.
В воскресенье в 13.15 электроснабжение Донецкой фильтровальной станции было восстановлено.
"В настоящее время производится заполнение гидротехнических сооружений водой. Завтра, 21 ноября, подача питьевой воды потребителям будет возобновлена", - сообщили в пресс-службе.
Украинская правда