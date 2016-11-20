Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві екстрено посадять лайнер А380 рейса "Дубай - Сан-Франциско"

Неділя, 20 листопада 2016, 15:23

Один з найбільших у світі пасажирських лайнерів - двопалубний A380 - готується до екстреної посадки у аеропорту "Домодєдово" (Москва) через напад у одного з пасажирів.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело у службах аеропорту.

Літак виконує рейс за маршрутом "Дубай-Сан-Франциско".

"Під час польоту у одного з пасажирів різко погіршилося самопочуття і екіпаж запросив вимушену посадку у "Домодєдово", - повідомив співрозмовник.

Літак має здійснити посадку найближчим часом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Росія
Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ
У Росії кажуть, що надання Україні касетних снарядів "жодним чином" не змінить хід війни
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
Усі новини...
Реклама: