У Москві екстрено посадять лайнер А380 рейса "Дубай - Сан-Франциско"

Один з найбільших у світі пасажирських лайнерів - двопалубний A380 - готується до екстреної посадки у аеропорту "Домодєдово" (Москва) через напад у одного з пасажирів.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело у службах аеропорту.

Літак виконує рейс за маршрутом "Дубай-Сан-Франциско".

"Під час польоту у одного з пасажирів різко погіршилося самопочуття і екіпаж запросив вимушену посадку у "Домодєдово", - повідомив співрозмовник.

Літак має здійснити посадку найближчим часом.