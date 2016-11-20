В Москве экстренно посадят лайнер А380 рейса "Дубай - Сан-Франциско"
Воскресенье, 20 ноября 2016, 15:23
Один из крупнейших в мире пассажирских лайнеров - двухпалубный A380 - готовится к экстренной посадке в аэропорту "Домодедово" (Москва) из-за приступа у одного из пассажиров.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.
Самолет выполняет рейс по маршруту "Дубай-Сан-Франциско".
"Во время полета у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие и экипаж запросил вынужденную посадку в "Домодедово", - сообщил собеседник.
Самолет должен приземлиться в ближайшее время.