В Москве экстренно посадят лайнер А380 рейса "Дубай - Сан-Франциско"

Один из крупнейших в мире пассажирских лайнеров - двухпалубный A380 - готовится к экстренной посадке в аэропорту "Домодедово" (Москва) из-за приступа у одного из пассажиров.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.

Самолет выполняет рейс по маршруту "Дубай-Сан-Франциско".

"Во время полета у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие и экипаж запросил вынужденную посадку в "Домодедово", - сообщил собеседник.

Самолет должен приземлиться в ближайшее время.