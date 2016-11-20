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У Кривому Розі та на Волині сталися вибухи у житлових будинках: газ

Неділя, 20 листопада 2016, 16:27

У Кривому Розі та у Нововолинську сталися вибухи у житлових будинках, спричинені витіком побутового газу. 

Як повідомляє видання 0564.ua, вибух у Кривому Розі стався у багатоповерховому житловому будинку у квартирі на 5-му поверсі близько 14:30 20 листопада. 

Вибуховою хвилею вибило вікна у під'їзді та сусідніх кавртирах, за даними ДержНС, є інформація про двох постраждалих - власників квартири, 1957 та 1980 року народження. Біля будинку відчутний запах газу. 

 
 

У Нововолинську вибух газу стався в ніч на неділю у двохповерховому будинку на вулиці Шевченка, тілесні ушкодження - термічні опіки 2-го ступеню - отримав власник квартири, ніхто з мешканців будинку не постраждав. 

Як повідомили у поліції Волинської області, на кухні однієї з квартир будинку стався побутовий витік газу, що згодом призвело до вибуху.

Внаслідок вибуху частково пошкоджено будинок.  За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України.

 
 

"Українська правда" в Threads

Теми: газКривий РігВолинь
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