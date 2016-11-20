В Кривом Рогу и на Волыни произошли взрывы в жилых домах: газ

В Кривом Роге и в Нововолынске произошли взрывы в жилых домах, вызванные утечкой бытового газа.

Как сообщает издание 0564.ua, взрыв в Кривом Роге произошел в многоэтажном жилом доме в квартире на 5-м этаже около 14:30 20 ноября.

Взрывной волной выбило окна в подъезде и соседних квартирах, по данным ГосЧС, есть информация о двух пострадавших - владельцах квартиры, 1957 и 1980 года рождения. Возле дома ощутимо чувствуется запах газа.

В Нововолынске взрыв газа произошел в ночь на воскресенье в двухэтажном доме на улице Шевченко, телесные повреждения - термические ожоги 2-й степени - получил владелец квартиры, никто из жильцов дома не пострадал.

Как сообщили в полиции Волынской области, на кухне одной из квартир дома произошоа бытовая утечка газа, что впоследствии привело к взрыву.

В результате взрыва частично поврежден дом. По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины.