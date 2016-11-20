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Лідер ультраправих Франції Ле Пен очолює президентські рейтинги

Неділя, 20 листопада 2016, 16:29

Лідер французьких ультраправих, партії "Національний фронт", Марін Ле Пен за результатами останніх соціологічних опитувань з величезним відривом випереджає найближчого конкурента у президентських рейтингах.

Про це пише The Independent.

"Лідер ультраправих має 29-відсоткову перевагу над найближчим конкурентом лідером республіканців Ніколя Саркозі, який відставав раніше на 8%. В свою чергу Саркозі має 15% переваги над  лідером лівих Жан-Люком Меланшоном за результатами опитування компанії Іpsos, в якому проведено аналіз п'яти сценаріїв з різними кандидатами", - йдеться у повідомленні.

Видання відзначає, що так результати збільшують побоювання, що Ле Пен може стати президентом Франції на тлі глобального зростання популізму, який стало характерним для внутрішньої політики багатьох країн Заходу, що ознаменувалося виходи Британії з ЄС, а також перемогою Дональда Трампа на виборах в США.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Франції Мануель Вальс вважає за можливий варіант, коли президентські вибори 2017 рокувиграє глава ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Європейська правда

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Теми: Франція
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