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Лидер ультраправых Франции Ле Пен возглавляет президентские рейтинги

Воскресенье, 20 ноября 2016, 16:29

Лидер французских ультраправых партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен по результатам последних социологических опросов с огромным отрывом опережает ближайшего конкурента в президентских рейтингах.

Об этом пишет The Independent.

"Лидер ультраправых имеет 29-процентное преимущество над ближайшим конкурентом, лидером республиканцев Николя Саркози, который раньше отставал на 8%. В свою очередь Саркози имеет 15% преимущества над лидером левых Жан-Люком Меланшоном по результатам опроса компании Ірѕоѕ, в котором проведен анализ пяти сценариев с разными кандидатами, - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что так результаты увеличивают опасения, что Ле Пен может стать президентом Франции на фоне глобального роста популизма, который стал характерным для внутренней политики многих стран Запада, что ознаменовалось выхода Британии из ЕС, а также победой Дональда Трампа на выборах в США.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Мануэль Вальс считает возможным вариант, когда президентские выборы 2017 года выигрывает глава ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Европейская правда

Темы: Франция
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