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Радник Авакова заявив про підвищений рівень загрози терактів у Києві

Неділя, 20 листопада 2016, 16:58

Під час проведення масових заходів до річниці Революції Гідності рівень терористичної загрози у Києві залишається підвищеним.

Про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook. 

"21-22 листопада, в період відзначення річниці Революції Гідності та проведення масових заходів рівень терористичної загрози у Києві залишається підвищеним. За оперативною інформацією, російські спецслужби та внутрішні деструктивні сили не полишають намірів здійснення провокацій у День Гідності і Свободи.  Не виключено, що для здійснення провокативних дій може використовуватись патріотична риторика і гасла", - зазначив Шкіряк.

21 листопада у місцях проведення заходів і місцях масового скупчення людей буде встановлено рамки с металошукачами, наряди поліцейських з металодетекторами, працюватимуть кінологи та оперативники у цивільному. Рух транспорту у центрі Києва буде обмежений

До охорони громадського порядку 21-22 листопада у Києві буде залучено 6 тисяч правоохоронців, на території України - близько 15 тисяч, у тому числі спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії, кінологічна служба.

"Створено оперативний резерв МВС, який у разі виникнення позаштатних ситуацій буде залучено до виконання поставлених задач", - додав Шкіряк. 

Правоохоронці перебуватимуть у режимі посиленої служби до 24-25 листопада.

Українська правда 

Теми: КиївсвяткуванняМВСтероризм
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