АТО: Бойовики зменшили кількість обстрілів
Неділя, 20 листопада 2016, 17:51
У неділю бойовики помітно зменшили кількість обстрілів на усіх напрямках, однак заборонене Мінськими домовленостями озброєння використовують і далі.
Про це повідомили у штабі АТО станом на 18:00 20 листопада.
Загалом з початку доби зафіксовано 8 обстрілів позицій сил АТО.
Зокрема, на Маріупольському напрямку з озброєння танків, БМП, 82 міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Красногорівці, з гранатометів і стрілецької зброї – по Новотроїцькому та Водяному.
На Донецькому напрямку бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли Луганське, на Луганському напрямку – Макарове.
Українська правда