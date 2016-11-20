АТО: Боевики сократили количество обстрелов

В воскресенье боевики заметно сократили количество обстрелов на всех направлениях, однако продолжают использовать запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщили в штабе АТО по состоянию на 18:00 20 ноября.

В целом с начала суток зафиксировано 8 обстрелов позиций сил АТО.

В частности, на Мариупольском направлении из танков, БМП, 82-мм минометов боевики вели огонь по Красногоровке, из гранатометов и стрелкового оружия - по Новотроицкому и Водяному.

На Донецком направлении боевики из минометов и гранатометов обстреляли Луганское, на Луганском направлении - Макарово.

Украинская правда