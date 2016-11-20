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У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 700 авто

Неділя, 20 листопада 2016, 23:20

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 20 листопада в чергах стоять 710 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, в ПП пропуску "Ягодин авто" скупчилися 230 автомобілів, "Рава-Руська" - 200, "Угринів" - 120, "Шегині" - 100, "Краковець" - 40, "Устилуг" - 20.

У пунктах пропуску "Смільниця" і "Грушів" черг немає.

На кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску "Ужгород" стоять 20 машин.

На кордоні з Румунією, Молдовою та Угорщиною черг немає.

Теми: Польща
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