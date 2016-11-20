Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В очередях на границе с Польшей стоят более 700 авто

Воскресенье, 20 ноября 2016, 23:20

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 20 ноября в очередях стоят 710 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, в ПП пропуска "Ягодин авто" скопились 230 автомобилей, "Рава-Руська" - 200, "Угринов" - 120, "Шегини" - 100, "Краковец" - 40, "Устилуг" - 20.

В пунктах пропуска "Смильница" и "Грушев" очередей нет.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" стоят 20 машин.

На границе с Румынией, Молдовой и Венгрией очередей нет.

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Польша
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Последние новости
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
Все новости...
Реклама: