В очередях на границе с Польшей стоят более 700 авто

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 20 ноября в очередях стоят 710 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, в ПП пропуска "Ягодин авто" скопились 230 автомобилей, "Рава-Руська" - 200, "Угринов" - 120, "Шегини" - 100, "Краковец" - 40, "Устилуг" - 20.

В пунктах пропуска "Смильница" и "Грушев" очередей нет.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" стоят 20 машин.

На границе с Румынией, Молдовой и Венгрией очередей нет.