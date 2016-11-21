С 6:30 утра в связи с мероприятиями в честь Дня достоинства и свободы в Киеве перекрыты улицы в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, были перекрыты часть ул. Крещатик: от ул. Б. Хмельницкого до пл. Европейской;

- ул. Институтская: от ул. Садовой до Майдана Независимости;

- ул. Архитектора Городецкого;

- ул. Б. Гринченко.

"Полиция обращается ко всем участникам массовых мероприятий с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций, а также заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытых участков улиц", - говорится в сообщении.

"Киевский метрополитен" также предупреждает, что в связи с мероприятиями к третьей годовщине Революции Достоинства 21 ноября возможны изменения в работе станций метро.

"В частности, во избежание скопления людей, запланировано закрытие входа и выхода со станции "Крещатик" к улице Институтская", – информирует ведомство.