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Після поразки на "праймеріз" один з друзів Путіна у Франції йде з політики

Понеділок, 21 листопада 2016, 07:53

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі після поразки у першому турі президентських "праймеріз" серед республіканців заявив про завершення карʼєри політики.

Про це повідомляє Le Figaro, передаэ Європейська правда.

"Настав момент, коли мені потрібно більше уваги приділити власному приватному життю", – заявив Саркозі.

За словами Саркозі, він не відчуває особливих переживань оголошуючи про завершення карʼєри політика.

 "Я відстоював свої цінності, свої переконання пристрасно і з повною самовіддачею. Я не зміг переконати більшість виборців. Я поважаю і розумію бажання вибрати інших кандидатів, а не мене", – відзначив колишній президент Франції, коментуючи свою поразку в "праймеріз".

Ніколя Саркозі привітав обох кандидатів від республіканців, які вийшли до другого туру президентських "праймеріз" (Франсуа ФІйон і Алан Жюппе – ред.), проте висловив однозначну підтримку переможцю, Франсуа Фійону.

"Франсуа Фійон, здається, краще розуміє проблеми, що стоять перед Францією. Я б проголосував за нього", – наголосив Саркозі.

Варто також додати, що незабаром після оголошення про закінчення політичної карʼєри, Саркозі звернувся до Алана Жюппе із закликом зняти свою кандидатуру і не боротися з Франсуа Фійоном у другому турі. 

Раніше повідомляося, що колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон сенсаційно здобуває впевнену перемогу в першому турі президентських "праймеріз" у французьких правих та центристів.

Саркозі висловлювався за зняття санкцій проти РФ та не пускати Україну в НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
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