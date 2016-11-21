После поражения на "праймериз" друг Путина во Франции ушел из политики
Бывший президент Франции Николя Саркози после поражения в первом туре президентских праймериз среди республиканцев заявил о завершении карьеры политика.
Об этом сообщает Le Figaro.
"Настал момент, когда мне нужно больше внимания уделить собственной частной жизни", – заявил Саркози.
По словам Саркози, он не испытывает особых переживаний объявляя о завершении карьеры политика.
"Я отстаивал свои ценности, свои убеждения страстно и с полной самоотдачей. Я не смог убедить большинство избирателей. Я уважаю и понимаю желание выбрать других кандидатов, а не меня", – отметил бывший президент Франции, комментируя свое поражение в "праймериз".
Николя Саркози поздравил обоих кандидатов от республиканцев, которые вышли до второго тура президентских "праймериз" (Франсуа Фийон и Алан Жюппе – ред.), однако выразил однозначную поддержку победителю, Франсуа Фийону.
"Франсуа Фийон, кажется, лучше понимает проблемы, стоящие перед Францией. Я бы проголосовал за него", – подчеркнул Саркози.
Стоит также добавить, что вскоре после объявления об окончании политической карьеры Саркози обратился к Алану Жюппе с призывом снять свою кандидатуру и не бороться с Франсуа Фийоном во втором туре.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон сенсационно одерживает уверенную победу в первом туре президентских "праймериз" у французских правых и центристов.
Саркози летом высказывался за снятие санкций с РФ и отказе Украине во вступлоении в НАТО.