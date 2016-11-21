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В окупованому Криму арештували ще двох "диверсантів"

Понеділок, 21 листопада 2016, 08:34
В окупованому Криму арештували ще двох диверсантів

В окупованому Криму суд заарештував двох осіб, яких вже охрестили "українськими диверсантами".

Про це повідомляє РИА Новости.

"Затримано та заарештовано ще двох українських диверсантів", - сказали в суді.

Зокрема, один з них Олексій Стогній, якого російські ЗМІ називають полковником Головного розвідуправління України. Другий Гліб Шаблій, якого називають українським офіцером.

 

Вони були затримані і заарештовані минулого тижня, проте відомо про це стало тільки в понеділок.

Судове засідання пройшло в закритому режимі. Обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці.

У суді, контрольованому російською окупаційною владою нібито встановили зв'язок затриманих з трьома раніше затриманими українцями.

"Всі п'ятеро затриманих є учасниками однієї диверсійної групи, що діє в Севастополі", - сказав співрозмовник.

Раніше російські ЗМІ повідомили про затримання Стогнія і Шаблія.

За твердженням пропагандистського російського каналу Росія 1, саме Стогній був затриманий 15 листопада, коли йшов з пістолетом на агентурну зустріч.

Стогній був нібито тісно пов'язаний з так званою групою Штиблікова.

РосЗМІ показали уривок відео з допитом Стогнія, де він ствердно відповів на запитання, чи отримував він гроші за ведення розвідувальної діяльності.

Стогній
Стогній

"Так, отримував. Причому неодноразово їздив в місто Київ. Також кошти мені передавав Дмитро Штибліков, який приїжджав з Києва. Передача коштів відбувалася в моєму магазині", - говорить затриманий на оперативному відео силовиків.

Стогнія працював в магазині канцелярських товарів та іграшок в Севастополі. Раніше він - будучи випускником Севастопольського військово-морського інституту імені Нахімова за спеціальністю "радіотехнічне озброєння", служив на українському флоті. "Зараз він - старший офіцер 13-го відділу першого департаменту Головного управління розвідки Міноборони України ", - стверджують російські ЗМІ.

Другий затриманий, Гліб Шаблій займався бізнесом, але при цьому був капітаном другого рангу.

Шаблій
Шаблій

"За вказівкою керівництва Головного управління розвідки Міністерства оборони України виконував розвідувальні завдання", - наводить слова Шаблія ЗМІ.

У сюжеті телеканалу Росія1 під час програми пропагандиста Дмитра Кисельова не обійшлося і без візитки Яроша.

 

Оксана Коваленко, УП

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Теми: Кримполітв'язніРосіяправа людинианексія
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