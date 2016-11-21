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Все буде гаразд, якщо ми не дамо обнулити досягнення – Порошенко

Понеділок, 21 листопада 2016, 11:41

Президент Петро Порошенко вважає, що економічне становище українців незабаром покращиться.

"Я впевнений, що незабаром ефективність українських економічних реформ відчуватиме все більша і більша кількість людей. І підвищення рівня життя вже стоїть на порядку денному зараз", – сказав він, виступаючи у третю річницю Євромайдану.

"Все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий такою дорогою ціною", – заявив Порошенко.

"Наскільки вражаючу єдність демонструє нині суспільство, настільки роз’єднаним, егоїстичним є наш політичний клас. Він абсолютно не відчуває потреби з огляду на зовнішні обставини регулювати і тримати градус політичної конкуренції в межах розумного", – додав президент.

Порошенко нагадав, що українська державність у своїй історії вже зазнавала втрат через внутрішні розбіжності політиків і громадських діячів.

Олена Рощенко, УП

Теми: Порошенкоекономікаісторія
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