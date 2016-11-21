Кирил пообіцяв не допустити незалежності УПЦ і поскаржився на УГКЦ

Московський патріарх Кирил стверджує, що не допустить незалежності Української православної церкви від Московського патріархату.

Про це він сказав у понеділок в Москві на урочистому заході в храмі Христа Спасителя з нагоди свого 70-річчя, повідомляє "Інтерфакс".

"Наша церква ніколи не залишить у біді своїх побратимів в Україні і не відмовиться від них. Ми ніколи не погодимося на зміну священних канонічних кордонів нашої церкви, бо Київ – це духовна колиска Святої Русі, як для Грузії Мцхета або Косово для Сербії", – запевнив він.

За його словами, сьогодні українську церкву намагаються втягнути "в глибокий конфлікт, що розділяє суспільство і зробити її заручницею цього конфлікту".

"Відбуваються насильницькі захоплення храмів, ігноруються рішення судів, ведеться інформаційна кампанія проти церкви, в українському парламенті пропонуються законопроекти, мета яких – дискримінувати і поставити в тяжкі умови найбільшу релігійну громаду країни", – вважає він.

На думку Кирила, як правило, дискримінаційні законопроекти проти УПЦ пропонують ті депутати, які надають підтримку розколу чи є греко-католиками або атеїстами.

"З боку Української греко-католицької церкви тривають агресивні і образливі нападки на нашу церкву в цілому, а також на канонічне православ'я в Україні", – вважає він.