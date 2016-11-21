Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кирилл пообещал не допустить независимости УПЦ и пожаловался на УГКЦ

Понедельник, 21 ноября 2016, 11:47

Московский патриарх Кирилл утверждает, что не допустит независимости Украинской православной церкви от Московского патриархата.

Об этом он сказал в понедельник в Москве на торжественном мероприятии в храме Христа Спасителя по случаю своего 70-летия, сообщает "Интерфакс".

"Наша церковь никогда не оставит в беде своих собратьев в Украине и не откажется от них. Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей церкви, ибо Киев – это духовная колыбель Святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", – заверил он.

По его словам, сегодня украинскую церковь пытаются вовлечь "в глубокий конфликт, разделяющий общество и сделать ее заложницей этого конфликта".

"Происходят насильственные захваты храмов, игнорируются решения судов, ведется информационная кампания против церкви, в украинском парламенте предлагаются законопроекты, цель которых – дискриминировать и поставить в тяжелейшие условия крупнейшую религиозную общину страны", – считает он.

По мнению Кирилла, как правило, дискриминационные законопроекты против УПЦ предлагают те депутаты, которые оказывают поддержку расколу или являются греко-католиками или атеистами.

"Со стороны Украинской греко-католической церкви продолжаются агрессивные и оскорбительные нападки на нашу церковь в целом, а также на каноническое православие в Украине", – считает он.

Темы: церковьРосcиярелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
церковь
Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Суд обязал УПЦ МП освободить церковь в Карвасарах на Хмельнитчине
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: