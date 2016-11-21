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Організатори невдалого путчу в Чорногорії брали участь в анексії Криму - ЗМІ

Понеділок, 21 листопада 2016, 11:55

Організатори невдалого путчу під час виборів у Чорногорії 16 жовтня брали участь в російській операції з організації окупації Криму. 

Про це повідомляє видання Крим.Реалії, у розпорядженні якого з'явився відеозапис розмови по скайпу одного з обвинувачених у керівництві диверсійною групою, що підозрюється у підготовці перевороту в Чорногорії – засновника радикальної організації "Сербські вовки" Олександра Сінджеліча.

Відеозапис був наданий в редакцію співрозмовником Сінджеліча – сербським політологом, директором Фонду СЕАС Венциславом Буїчем.

 

За словами Буїча, розмова відбулася 11 березня 2015 року. У відеозаписі Сінджеліч хвалиться своїми зв'язками в Москві, а саме – в російському Міноборони.

Як пояснює Буїч, з контексту розмови випливає, що саме Сінджеліч давав російським військовим рекомендації, на підставі яких ті схвалювали кандидатури сербських "добровольців", і допускали їх до участі в операції із захоплення Криму.

Як повідомляє видання, найцікавішим тут, безумовно, є факт участі невдалих "терористів" з Сербії в російській операції по організації окупації Криму – так само як і сама процедура підбору і перевірок кандидатів на таку участь на рівні Міноборони Росії.

На цьому тлі, за словами Буїча, особливу тривогу викликає недавнє повідомлення в сербській пресі про те, що статус Сінджеліча може бути змінений з обвинуваченого на свідка.

На думку сербського політолога, масштаб зв'язків останнього з Росією вказує на те, що лідер "Сербських вовків" брав безпосередню участь у реалізації планів Москви.

Втім, Сінджеліч був не єдиним контактом сербських радикалів з росіянами. Ще однією організацією, що підозрюється у співучасті підготовки заворушень в Чорногорії, стало "Балканське козацьке військо".

Зазначимо, що Сінджеліча на початку листопада знайшли в Чорногорії. Він здався слідчим, а потім був заарештований.

Нагадаємо, 16 жовтня в день парламентських виборів у Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.

Як повідомлялося, прокурор Чорногорії Мілівоє Катніч заявив, що "російські націоналісти" планували вбити прем'єр-міністра країни Міло Джукановича, щоб привести до влади опозиційну партію.

Кремль категорично відкинув можливість причетності Москви до спроб організації будь-яких протиправних дій в Чорногорії.

Європейьска правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосія
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