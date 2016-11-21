Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Организаторы неудавшегося путча в Черногории участвовали в аннексии Крыма - СМИ

Понедельник, 21 ноября 2016, 11:55

Организаторы неудавшегося путча во время выборов в Черногории 16 октября принимали участие в российской операции по организации оккупации Крыма.

Об этом сообщает издание Крым.Реалии, в распоряжении которого появилась видеозапись разговора по скайпу одного из обвиняемых в руководстве диверсионной группой, которая подозревается в подготовке переворота в Черногории – основателя радикальной организации "Сербские волки" Александра Синджелича.

Видеозапись была предоставлена редакции собеседником Синджелича – сербским политологом, директором Фонда СЕАС Венциславом Буйичем.

По словам Буйича, разговор состоялся 11 марта 2015 года. В видеозаписи Синджелич хвастается своими связями в Москве, а именно – в российском Минобороны.

 

Как объясняет Буйич, из контекста разговора следует, что именно Синджелич давал российским военным рекомендации, на основании которых те одобряли кандидатуры сербских "добровольцев", и допускали их к участию в операции по захвату Крыма.

Как сообщает издание, наиболее интересен здесь, безусловно, факт участия незадачливых "террористов" из Сербии в российской операции по оккупации Крыма – так же, как и сама процедура подбора и проверок кандидатов на такое участие на уровне Минобороны России.

На этом фоне, по словам Буйича, особую тревогу вызывает недавнее сообщение в сербской прессе о том, что статус Синджелича может быть изменен с обвиняемого на свидетеля.

По мнению сербского политолога, масштаб связей последнего с Россией указывает на то, что лидер "Сербских волков" принимал непосредственное участие в реализации планов Москвы.

Впрочем, Синджелич был не единственным контактом сербских радикалов с россиянами. Еще одной организацией, которая подозревается в соучастии в подготовке беспорядков в Черногории, стало "Балканское казачье войско".

Отметим, что Синджелича в начале ноября нашли в Черногории. Он сдался следователям, а затем был арестован.

Напомним, 16 октября в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Как сообщалось, прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что "русские националисты" планировали убить премьер-министра страны Мило Джукановича, чтобы привести к власти оппозиционную партию.

Кремль категорически отверг возможность причастности Москвы к попыткам организации каких-либо противоправных действий в Черногории.

Темы: КрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: