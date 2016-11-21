Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко розкрив, чому не запровадив військовий стан

Понеділок, 21 листопада 2016, 12:03

Президент Петро Порошенко пояснює небажання запроваджувати військовий стан два роки тому намаганням зберегти систему стримувань і противаг у владі.

Про це він сказав у виступі з нагоди третьої річниці початку Євромайдану.

За його словами, важливим є вимір "внутрішньої європеїзації" України.

"Євромайдан, Революція Гідності повернули нас до парламентсько-президентської моделі влади, демократизували і європеїзували нашу політичну систему", – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що "за три роки проведено три чесних, прозорих виборчих кампанії – в середньому по одній на рік".

"І хоча дехто вважає, що треба ще частіше, ще виборів не вистачає, в умовах зовнішньої агресії я не поступився тиску – і не пішов на впровадження військового стану", – заявив Порошенко.

"Такий крок істотно посилив би повноваження президента як верховного головнокомандувача. Але я думав не про себе, а про країну. І про необхідність зберегти і зміцнити те, що є ознакою європейської культури, – систему стримувань та противаг, політичну конкуренцію, права і свободи українських громадян, насамперед, свободу слова", – сказав він.

"І вражаючим є прогрес у розвитку громадянського суспільства. Волонтери, активісти своїми діями не лише зміцнюють українців як потужну політичну націю, вони – дуже важливо! – виконують функцію вартових демократії", – заявив президент.

За його словами, зараз "влада на всіх рівнях відчуває потужний громадський контроль за собою – і адекватно реагує на ключові зауваження".

"Але є одна дуже суттєва перешкода, яка не дала поки що більшості українців змоги відчути очевидне зближення з Європою: європеїзація, на жаль, поки що не торкнулася рівня життя українців. Це єдина сфера, де ми за 3 роки не наблизилися до європейських стандартів", – сказав Порошенко.

Президент пояснив, що "сталося це в силу об’єктивних факторів" – війни й потреби оборонятися, відновлювати армію. 

Олена Рощенко, УП

Теми: ПорошенковійнаАТОДонбасєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
Усі новини...
Реклама: