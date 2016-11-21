Порошенко розкрив, чому не запровадив військовий стан

Президент Петро Порошенко пояснює небажання запроваджувати військовий стан два роки тому намаганням зберегти систему стримувань і противаг у владі.

Про це він сказав у виступі з нагоди третьої річниці початку Євромайдану.

За його словами, важливим є вимір "внутрішньої європеїзації" України.

"Євромайдан, Революція Гідності повернули нас до парламентсько-президентської моделі влади, демократизували і європеїзували нашу політичну систему", – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що "за три роки проведено три чесних, прозорих виборчих кампанії – в середньому по одній на рік".

"І хоча дехто вважає, що треба ще частіше, ще виборів не вистачає, в умовах зовнішньої агресії я не поступився тиску – і не пішов на впровадження військового стану", – заявив Порошенко.

"Такий крок істотно посилив би повноваження президента як верховного головнокомандувача. Але я думав не про себе, а про країну. І про необхідність зберегти і зміцнити те, що є ознакою європейської культури, – систему стримувань та противаг, політичну конкуренцію, права і свободи українських громадян, насамперед, свободу слова", – сказав він.

"І вражаючим є прогрес у розвитку громадянського суспільства. Волонтери, активісти своїми діями не лише зміцнюють українців як потужну політичну націю, вони – дуже важливо! – виконують функцію вартових демократії", – заявив президент.

За його словами, зараз "влада на всіх рівнях відчуває потужний громадський контроль за собою – і адекватно реагує на ключові зауваження".

"Але є одна дуже суттєва перешкода, яка не дала поки що більшості українців змоги відчути очевидне зближення з Європою: європеїзація, на жаль, поки що не торкнулася рівня життя українців. Це єдина сфера, де ми за 3 роки не наблизилися до європейських стандартів", – сказав Порошенко.

Президент пояснив, що "сталося це в силу об’єктивних факторів" – війни й потреби оборонятися, відновлювати армію.

Олена Рощенко, УП