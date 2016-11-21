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Порошенко раскрыл, почему не ввел военное положение

Понедельник, 21 ноября 2016, 12:03

Президент Петр Порошенко объясняет нежелание вводить военное положение два года назад попыткой сохранить систему сдерживаний и противовесов во власти.

Об этом он сказал в выступлении по случаю третьей годовщины начала Евромайдана.

По его словам, важно измерение "внутренней европеизации" Украины.

"Евромайдан, Революция Достоинства вернули нас к парламентско-президентской модели власти, демократизировали и европеизировали нашу политическую систему", – отметил Порошенко.

Он напомнил, что "за три года проведено три честных, прозрачных избирательных кампании – в среднем по одной в год".

"И хотя кое-кто считает, что надо еще чаще, еще выборов не хватает, в условиях внешней агрессии я не поддался давлению – и не пошел на введение военного положения", – заявил Порошенко.

"Такой шаг существенно усилил бы полномочия президента как верховного главнокомандующего. Но я думал не о себе, а о стране. И о необходимости сохранить и укрепить то, что является признаком европейской культуры, – систему сдерживаний и противовесов, политическую конкуренцию, права и свободы украинских граждан, прежде всего, свободу слова" – сказал он.

"И впечатляет прогресс в развитии гражданского общества. Волонтеры, активисты своими действиями не только укрепляют украинцев как мощную политическую нацию, они – очень важно! – выполняют функцию стражей демократии", – заявил президент.

По его словам, сейчас "власти на всех уровнях чувствует мощный общественный контроль за собой – и адекватно реагирует на ключевые замечания".

"Но есть одно очень существенное препятствие, которое не дало пока что большинству украинцев возможности ощутить очевидное сближение с Европой: европеизация, к сожалению, пока что не коснулась уровня жизни украинцев. Это единственная сфера, где мы за 3 года не приблизились к европейским стандартам", – сказал Порошенко.

Президент объяснил, что "произошло это в силу объективных факторов" – войны и необходимости обороняться, восстанавливать армию.

Алена Рощенко, УП

Темы: ПорошенковойнаАТОДонбассевроинтеграция
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