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В третю річницю революції Азаров і Янукович обізвалися з Росії

Понеділок, 21 листопада 2016, 16:55

Колишній президент Віктор Янукович вважає, що Євромайданом керували представники США.

Про це він заявив режисерові Оліверу Стоуну для його антимайданівского фільму "Україна у вогні", повідомляють "РИА Новости".

"Дуже частими гостями були представники США: конгресмени, пані (Вікторія) Нуланд ... Коли мітингувальники захоплюють урядові будівлі, установи, скажіть, чи припустимо це в будь-якій іншій країні. Наприклад, щоб посол України прийшов до мітингувальників у Фергюсоні і роздавав там пряники або тістечка і звинувачував поліцейських США? Я вважаю, що це неприпустимо ні в одній європейській країні. А чому на Україні було таке ставлення?" – заявив Янукович.

За його словами, "посол США в Україні постійно приймав представників Майдану у себе в посольстві".

"Ми це дуже добре знали, ми це відстежували. Створювалося враження, що в посольстві США існує штаб, який керує цим процесом. 20-21 лютого вже було зрозуміло, що почався збройний переворот. Сценарій захоплення влади і перевороту був неминучий", – заявив Янукович.

За його словами, рішення відкласти підписання Угоди про асоціацію було єдино вірним, оскільки ЄС і США поставили нібито неприйнятні умови.

У свою чергу екс-прем'єр Микола Азаров написав на своїй сторінці в Facebook, що рішення за цією Угодою було вірним і також звинуватив у всьому США.

"Однак США і певні кола ЄС змусили нас вибирати: або йти в фарватері агресивної політики США та ЄС проти Росії, або віддати владу маріонеткам вашингтонського режиму. Оскільки ми відмовилися від такого фатально трагічного для України вибору, проти нас почав реалізовуватися сценарій державного перевороту", – написав він.

Азаров також цинічно висловився про розстріли на Майдані.

"В необхідний момент організатори перевороту "пожертвували" частиною "масовки", організувавши бійню так званої "Небесної сотні", – написав він.

Він закликав всі опозиційні сили" об'єднатися і підбурювати людей на повстання проти української влади.

Українська правда

Теми: ЯнуковичАзаровМайдан
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