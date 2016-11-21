В третью годовщину революции Азаров и Янукович отозвались из России

Беглый бывший президент Виктор Янукович считает, что Евромайданом управляли представители США.

Об этом он заявил режиссеру Оливеру Стоуну для его антимайдановского фильма "Украина в огне", сообщают "РИА Новости".

"Очень частыми гостями были представители США: конгрессмены, госпожа (Виктория) Нуланд … Когда митингующие захватывают правительственные здания, учреждения, скажите, допустимо ли это в любой другой стране. Например, чтобы посол Украины пришел к митингующим в Фергюсоне и раздавал там пряники или пирожные и обвинял полицейских США? Я считаю, что это недопустимо ни в одной европейской стране. А почему к Украине было такое отношение?" – заявил Янукович.

По его словам, "посол США в Украине постоянно принимал представителей Майдана у себя в посольстве".

"Мы это очень хорошо знали, мы это отслеживали. Создавалось впечатление, что в посольстве США существует штаб, который управляет этим процессом. 20-21 февраля уже было понятно, что начался вооруженный переворот. Сценарий захвата власти и переворота был неизбежен", – заявил Янукович.

По его словам, решение отложить подписание Соглашения об ассоциации было единственно верным, поскольку ЕС и США поставили якобы неприемлемые условия.

В свою очередь экс-премьер Николай Азаров также написал на своей странице в Facebook, что решение по этому Соглашению было верным и также обвинил во всем США.

"Однако США и определенные круги ЕС заставили нас выбирать: либо идти в фарватере агрессивной политики США и ЕС против России, либо отдать власть марионеткам вашингтонского режима. Поскольку мы отказались от такого фатально трагичного для Украины выбора, против нас начал реализовываться сценарий государственного переворота", – написал он.

Азаров также цинично высказался о расстрелах на Майдане.

"В необходимый момент организаторы переворота "пожертвовали" частью "массовки", организовав бойню так называемой "Небесной сотни", – написал он.

Он призвал все "оппозиционные силы" объединиться и подстрекать людей на восстание против украинской власти.

Украинская правда