Бойовики 7 разів стріляли по силах АТО у понеділок

З опівночі і до вечора 21 листопада у зоні проведення АТО й надалі зменшувалась кількість обстрілів.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку по Красногорівці вогонь вів танк бойовиків, по Широкиному та Гнутовому незаконні збройні формування стріляли з мінометів різних калібрів, а з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів – по Мар’їнці.

На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Кримському.

На Донецькому – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вони обстріляли Зайцеве та Авдіївку.

Загалом, згідно з інформацією прес-центру АТО, відбулося 7 обстрілів.

Українська правда