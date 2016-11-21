Боевики 7 раз стреляли по силам АТО в понедельник
Понедельник, 21 ноября 2016, 21:25
С полуночи и до вечера 21 ноября в зоне проведения АТО и в дальнейшем уменьшалось количество обстрелов.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Согласно информации, на Мариупольском направлении по Красногоровке огонь вел танк боевиков, по Широкино и Гнутово незаконные вооруженные формирования стреляли из минометов различных калибров, а из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Марьинке.
На Луганском направлении из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Крымскому.
На Донецком - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия они обстреляли Зайцево и Авдеевку.
В целом, согласно информации пресс-центра АТО, состоялось 7 обстрелов.
Украинская правда