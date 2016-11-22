Кортеж прем’єр-міністра Польщі потрапив у ДТП

Кортеж прем’єр-міністра Польщі Беати Шидло потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Ізраїлі на шляху з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Як повідомляє РАР з посиланням на прес-секретаря уряду, травми отримали двоє осіб – охоронець з BOR (Бюро охорони уряду) та працівник канцелярії глави уряду - екс-заступник міністра закордонних справ Катажина Кацперчик, яка зараз є радником прем'єр-міністра. Сама прем'єр не постраждала.

За даними речника уряду, у кортежі глави уряду були п'ять автомобілів - три автобуси з членами делегації та дві машини супроводу - швидка допомога та поліцейський автомобіль. Охоронець з BOR, який дістав поранень, перебував за кермом останнього авто - поліцейського.

Причиною аварії стало раптове гальмування одного з авто, інший не встиг загальмувати і вдарився у нього.

Беата Шидло їхала в одному з перших авто, яке не потрапило у ДТП.

Представник уряду зазначив, що програма візиту реалізована, відбулася зустріч Шидло, запланована на понеділок, у тому числі з прем'єр-міністром Ізраїлю.