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Кортеж прем’єр-міністра Польщі потрапив у ДТП

Вівторок, 22 листопада 2016, 00:39

Кортеж прем’єр-міністра Польщі Беати Шидло потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Ізраїлі на шляху з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Як повідомляє РАР з посиланням на прес-секретаря уряду, травми отримали двоє осіб – охоронець з BOR (Бюро охорони уряду) та працівник канцелярії глави уряду - екс-заступник міністра закордонних справ Катажина Кацперчик, яка зараз є радником прем'єр-міністра.  Сама прем'єр не постраждала. 

За даними речника уряду, у кортежі глави уряду були п'ять автомобілів - три автобуси з членами делегації та дві машини супроводу - швидка допомога та поліцейський автомобіль. Охоронець з BOR, який дістав поранень, перебував за кермом останнього авто - поліцейського. 

Причиною аварії стало раптове гальмування одного з авто, інший не встиг загальмувати і вдарився у нього. 

Беата Шидло їхала в одному з перших авто, яке не потрапило у ДТП.

Представник уряду зазначив, що програма візиту реалізована, відбулася зустріч Шидло,  запланована на понеділок,  у тому числі з прем'єр-міністром Ізраїлю. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаДТП
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