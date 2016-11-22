Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кортеж премьер-министра Польши попал в ДТП

Вторник, 22 ноября 2016, 00:39

Кортеж премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в дорожно-транспортное происшествие в Израиле на пути из Тель-Авива в Иерусалим.

Как сообщает РАР со ссылкой на пресс-секретаря правительства, травмы получили два человека - охранник из BOR (Бюро охраны правительства) и работник канцелярии главы правительства - экс-замминистра иностранных дел Катажина Кацперчик, которая сейчас является советником премьер-министра. Сама премьер не пострадала. 

По данным представителя правительства, в кортеже главы правительства были пять автомобилей - три автобуса с членами делегации и две машины сопровождения - скорая помощь и полицейский автомобиль. Охранник из BOR, который получил ранения, находился за рулем последнего авто - полицейского.

Причиной аварии стало внезапное торможение одного из авто, другой не успел затормозить и врезался в него.

Беата Шидло ехала в одном из первых авто, которое не попало в ДТП.

Представитель правительства отметил, что программа визита реализована, состоялась встреча Шидло, запланированная на понедельник, в том числе с премьер-министром Израиля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Польша
На украинско-польской границе выросли очереди
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: