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Землетрус у Японії: Українцям нагадали про "гарячі лінії"

Вівторок, 22 листопада 2016, 00:56

У зв'язку із землетрусом та загрозою цунамі у Японії громадян України, які перебувають у Японії, закликають дотримуватися усіх рекомендацій та порад місцевої влади та відійти від прибережних районів до того часу, поки попередження про цунамі не буде знято.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України. 

"У зв’язку із потужним землетрусом магнітудою 7.3 бали, що стався у префектурі Фукусіма оголошено попередження про цунамі у префектурах Фукусіма, Івате, Чіба, максимальна висота якого в окремих прибережних регіонах наразі досягає від 30 до 90 сантиметрів", - йдеться у повідомленні.

"Посольство України в Японії рекомендує, у разі перебування в зоні ураження, дотримуватися усіх рекомендацій та порад місцевої влади і відійти від прибережних районів до того часу, поки попередження про цунамі не буде знято. Родичів і близьких просимо попередити тих, хто може перебувати на узбережжі", - зазначили в МЗС.

За інформацією посольства України в Японії, станом на 1:15 за київським часом 22 листопада, потерпілих не має.

Відкрито гарячі лінії МЗС +380 44 238 16 57, +380 44 238 17 77.

 

Українська правда 

Теми: ЯпоніяМЗС
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