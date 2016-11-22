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На Харківщині вчитель школи-інтернату продавала ученицю за $10 тисяч

Вівторок, 22 листопада 2016, 03:47

У Харківській області педагог однієї зі шкіл-інтернатів намагалася продати 13-річну ученицю за 10 тисяч доларів.

Як повідомили у прес-службі МВС, 52-річна зловмисниця викладала українську мову та літературу у спецінтернаті для важких підлітків.

Зазначається, що педагог майже рік розробляла план продажу.

"Жінка ретельно підбирала покупця і торгувалася. За задумом, вона планувала привести вихованку у вказане місце і посадити в машину до покупця. Коли покупець поцікавився здоров'ям дитини, натякаючи, що йдеться про вилучення органів, зловмисниця за додаткові 1000 гривень принесла фотографії дитини та медичну карту", - йдеться у повідомленні. 

Поліція отримала інформацію про наміри зловмисниці 4 місяці тому, було відкрито кримінальне провадження, почався оперативний контроль та негласна охорона дитини.

Поліція затримала жінку "на гарячому", коли та вивела дитину за територію інтернату, привела до "покупця" і взяла гроші. Вирішується питання обрання запобіжного заходу затриманій. Тривають слідчі дії за кримінальним провадженням за ч. 3 ст. 149 КК України.

 
фото прес-служби мвс

Українська правда 

Теми: Харківська областьМВС
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