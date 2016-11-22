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На Харьковщине учитель школы-интерната продавала ученицу за $10 тысяч

Вторник, 22 ноября 2016, 03:47

В Харьковской области педагог одной из школ-интернатов пыталась продать 13-летнюю ученицу за 10 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 52-летняя злоумышленница преподавала украинский язык и литературу в специнтернате для трудных подростков.

Отмечается, что педагог почти год разрабатывала план продажи.

"Женщина тщательно подбирала покупателя и торговалась. По замыслу, она планировала привести воспитанницу в указанное место и посадить в машину к покупателю. Когда покупатель поинтересовался здоровьем ребенка, намекая, что речь идет об изъятии органов, злоумышленница за дополнительные 1000 гривен принесла фотографии ребенка и медицинскую карту", - говорится в сообщении.

Полиция получила информацию о намерениях злоумышленницы 4 месяца назад, было открыто уголовное производство, начался оперативный контроль и негласная охрана ребенка.

Полиция задержала женщину "на горячем", когда та вывела ребенка за территорию интерната, привела к "покупателю" и взяла деньги. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной. Продолжаются следственные действия по уголовным производством по ч. 3 ст. 149 УК Украины.

 
фото пресс-службы МВд

Украинская правда 

Темы: Харьковская областьМВД
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