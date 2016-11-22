У СБУ не знають про можливий обмін Сущенка
Вівторок, 22 листопада 2016, 09:11
СБУ на даний момент нічого не відомо про переговори щодо обміну українського журналіста Романа Сущенка на Віктора Павленка, звинуваченого в роботі на російські ГРУ і затриманого в Рівному.
Про це в ефірі "112 Україна" повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.
"Поки що мені невідомо, щоб почалися якісь переговорні процеси, пов'язані із затриманим російським шпигуном (Павленко, - ред.)", - сказав він.
Раніше адвокат заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін прогнозує його обмін на агента російської розвідки Віктора Павленка, затриманого в Україні в жовтні.