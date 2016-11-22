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Після перемоги Трампа в Каліфорнії ініціювали референдум про вихід із США

Вівторок, 22 листопада 2016, 10:11

Прихильники виходу Каліфорнії зі складу Сполучених Штатів Америки передали в Генеральну прокуратуру штату пропозицію про проведення референдуму в 2018 році.

Про це пише газета "Los Angeles Times".

Віце-президент і один із засновників руху "Yes California" Маркус Руїз Еванс заявив, що прихильники незалежності мали намір дочекатися наступних виборів, але обрання президентом Дональда Трампа прискорило їх плани.

За словами Еванса, група "Yes California" обговорювала цю тему більше двох років.

На думку активістів, каліфорнійці в культурному відношенні відрізняються від решти жителів США, а крім того платять до бюджету країни податків більше, ніж потім штат отримує на витрати з того ж держбюджету.

У прокуратурі дадуть пропозиціям щодо референдуму офіційну назву та узагальнення, Еванс сподівається, що підписи для проведення референдуму почнуть збирати навесні.

За його словами, підтримати проведення референдуму готові 13 тисяч осіб.

"Це реально", – сказав Еванс, – "Ми ставимося до цього серйозно."

Як відомо, штат Каліфорнія з населенням в 39 мільйонів громадян займає перше місце по ВВП серед американських штатів.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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