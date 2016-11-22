После победы Трампа в Калифорнии инициирован референдум о выходе из США

Сторонники выхода Калифорнии из состава Соединенных Штатов Америки передали в Генеральную прокуратуру штата предложение о проведении референдума в 2018 году.

Об этом пишет газета "Los Angeles Times".



Вице-президент и один из основателей движения "Yes California" Маркус Руиз Эванс заявил, что сторонники независимости намеревались дождаться следующих выборов, но избрание президентом Дональда Трампа ускорило их планы.



По словам Эванса, группа Yes California" обсуждала эту тему более двух лет.

По мнению активистов, калифорнийцы в культурном отношении отличаются от остальных жителей США, а кроме того платят в бюджет страны налогов больше, чем потом штат получает на расходы из того же госбюджета.

В прокуратуре дадут предложениям по референдуму официальное название и обобщение, Эванс надеется, подписи для проведения референдума начнут собирать весной.

По его словам, поддержать проведение референдума готовы 13 тысяч человек.



"Это реально", – сказал Эванс, – "Мы относимся к этому серьезно."

Как известно, штат Калифорния с населением в 39 миллионов граждан занимает первое место по ВВП среди американских штатов.