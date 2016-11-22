Лавров визнав, що консенсусу щодо "дорожньої карти" з Донбасу немає
Вівторок, 22 листопада 2016, 10:31
Можливість зустрічі міністрів "нормандської четвірки" (РФ, Німеччина, Франція, Україна) поки не проглядається.
Про це у вівторок повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.
"Зовнішньополітичні помічники (лідерів" нормандської четвірки "- ред.) перебувають у постійному контакті ... - сказав він. - Проведення зустрічі міністрів "нормандської четвірки" обумовлено наявністю "дорожньої карти", яку можна схвалити".
"Поки такий консенсус не проглядається", - додав він.
Раніше про відсутність спільного бачення щодо "дорожньої карти" з РФ заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.