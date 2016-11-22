Лавров признал, что консенсуса по "дорожной карте" по Донбассу нет

Возможность встречи министров "нормандской четверки" (РФ, Германия, Франция, Украина) пока не просматривается, поскольку не согласована "дорожная карта" по Донбассу, которую они должны одобрить.

Об этом во вторник сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Внешнеполитические помощники (лидеров "нормандской четверки" - ред.) находятся в постоянном контакте... - сказал он. - Проведение встречи министров "нормандской четверки" обусловлено наличием "дорожной карты", которую можно одобрить".

"Пока такого консенсуса не просматривается", - добавил он.

Ранее об отсутствии общего видения по "дорожной карте" с РФ заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.