Одеських митників впіймали на зборі багатотисячної "данини"

Митники Одеського міжнародного аеропорту збирали "данину" з приватних підприємців, які експортували та імпортували товари через аеропорт.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у вівторок.

Згідно із інформацією, силовики блокували схему систематичного отримання хабарів митниками в Одеському аеропорту.

"Співробітники спецслужби з’ясували, що "такса" за не складання службовцями адмінпротоколів становила від 50 до 100 доларів США за кожне багажне місце. За попередньою інформацією, за зміну митники "заробляли" до ста тисяч гривень", - сказано у повідомленні.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження.

"Правоохоронці затримали одного з працівників митниці на робочому місці під час отримання тисячі гривень від комерсанта за безперешкодне вивезення цигарок та м’ясних виробів", - додали в СБУ.

Як відомо, 14 листопада керівник Одеської митниці Юлія Марушевська подала у відставку.

Українська правда