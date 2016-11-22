Одесских таможенников поймали на сборе многотысячной "дани"

Таможенники Одесского международного аэропорту собирали "дань" с частных предпринимателей, которые экспортировали и импортировали товары через аэропорт.

Об этом говорится в сообщении СБУ во вторник.

Согласно информации, силовики блокировали схему систематического получения взяток таможенниками в Одесском аэропорту.

"Сотрудники спецслужбы выяснили, что "такса" за не составление служащими админпротоколов составляла от 50 до 100 долларов США за каждое багажное место. По предварительной информации, за смену таможенники "зарабатывали" до ста тысяч гривен", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство.

"Правоохранители задержали одного из работников таможни на рабочем месте при получении тысячи гривен от коммерсанта за беспрепятственное вывоз сигарет и мясных изделий", - добавили в СБУ.

Как известно, 14 ноября руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская подала в отставку.

Украинская правда